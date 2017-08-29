Транспортная карта «Волна» набирает популярность у волгоградцев

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, чаще всего картами лимитированного выпуска продолжают пользоваться в качестве электронного кошелька, что позволяет пассажирам экономить 10% на оплате поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Как уже сообщал РИАЦ, распространение транспортных карт «Волна» в особом дизайне стартовало неделю назад, 21 августа. Первый экземпляр лимитированной серии торжественно вручили в качестве подарка первому посетителю сервисного центра «Волна» по адресу: ул. Советская, 7. Остальные желающие приобрести транспортную карту «Волна» в особом дизайне уже на протяжении недели сообщают сотрудникам сервисного центра кодовую фразу. Узнать ее можно, правильно ответив на вопросы викторины в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации. Сотрудники сервисного центра обращают внимание на то, что кодовые фразы через сутки меняются случайным образом. Для повторного получения фразы необходимо вновь пройти викторину.

Посетители сервисного центра «Волна», подтвердившие знание волгоградского общественного транспорта, при подключении транспортной карты в особом дизайне, могут выбрать один из нескольких тарифных планов. Это электронный кошелек, общегражданский проездной на месяц или услуга «60 минут», предусматривающая совершение неограниченного числа пересадок в течение часа после первой оплаты проезда. Стоимость подключения транспортной карты лимитированной серии остается прежней.