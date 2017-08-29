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15:18 (мск), источник: РИАЦ

Транспортная карта «Волна» набирает популярность у волгоградцев

Транспортная карта «Волна» продолжает набирать популярность у жителей города-героя. Её особый дизайн разработан на основе предложений самих волгоградцев. Сегодня к автоматизированной системе оплаты проезда подключено свыше 220 подобных карт.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, чаще всего картами лимитированного выпуска продолжают пользоваться в качестве электронного кошелька, что позволяет пассажирам экономить 10% на оплате поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Как уже сообщал РИАЦ, распространение транспортных карт «Волна» в особом дизайне стартовало неделю назад, 21 августа. Первый экземпляр лимитированной серии торжественно вручили в качестве подарка первому посетителю сервисного центра «Волна» по адресу: ул. Советская, 7. Остальные желающие приобрести транспортную карту «Волна» в особом дизайне уже на протяжении недели сообщают сотрудникам сервисного центра кодовую фразу. Узнать ее можно, правильно ответив на вопросы викторины в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации. Сотрудники сервисного центра обращают внимание на то, что кодовые фразы через сутки меняются случайным образом. Для повторного получения фразы необходимо вновь пройти викторину.

Посетители сервисного центра «Волна», подтвердившие знание волгоградского общественного транспорта, при подключении транспортной карты в особом дизайне, могут выбрать один из нескольких тарифных планов. Это электронный кошелек, общегражданский проездной на месяц или услуга «60 минут», предусматривающая совершение неограниченного числа пересадок в течение часа после первой оплаты проезда. Стоимость подключения транспортной карты лимитированной серии остается прежней.

Транспортной картой «Волна», в том числе, экземплярами в особом дизайне, можно оплачивать поездки во всех автобусах, троллейбусах и трамваях, курсирующих по муниципальным опорным и вспомогательным маршрутам. Они составляют единую сеть — основу реализуемой комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их безопасными, доступными и комфортными для всех волгоградцев. Удобный и экономически выгодный инструмент оплаты проезда с 1 августа можно использовать также и на внутригородских водных маршрутах.

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