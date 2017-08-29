На Куршской косе в шестой раз прошел фестиваль воздушных змеев

Участники соревновались в различных дисциплинах: как на самый долгий и высокий полет, так и в номинации дизайн. Всего было представлено 25 команд. Среди самодельных змеев безоговорочную победу одержал «Дракон». Его конструкция справилась со шквалистым ветром и нелетной погодой.

Анатолий Калина, директор национального парка «Куршская коса»:

— Для фестиваля погода не совсем подходящая, сильный ветер, ломаются змеи, но праздник это не испортит, у нас хорошее настроение. По традиции лето завершаем фестивалем воздушных змеев.

Частью фестиваля воздушных змеев стали и соревнования по возведению песочных замков. Была возможность и увидеть пернатых представителей дикой природой: степных орлов и полярных сов.