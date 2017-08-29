В Новокузнецке бабушка отметила встречу со знакомой, забыв про внука

В южной столице Кузбасса пьяная 63-летняя женщина уснула в пешеходном переходе, забыв про двухлетнего внука.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, о том, что в переходе спит нетрезвая женщина, а рядом с ней находится маленький мальчик, в полицию сообщили очевидцы. Когда стражи порядка приехали на место, у спящей женщины зазвонил мобильный телефон. Звонила мать малыша. Полицейские пригласили женщину в отделение, туда же доставили бабушку с внуком.

Как выяснилось позже, бабушка с внуком отправилась на дачу. По дороге она встретила свою знакомую, с которой давно не виделась. Женщины решили отпраздновать это событие распитием водки. После этого бабушка уснула, забыв про малыша.