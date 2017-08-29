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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке бабушка отметила встречу со знакомой, забыв про внука

Пьяная женщина уснула в пешеходном переходе, а двухлетний малыш сидел рядом.

В южной столице Кузбасса пьяная 63-летняя женщина уснула в пешеходном переходе, забыв про двухлетнего внука.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, о том, что в переходе спит нетрезвая женщина, а рядом с ней находится маленький мальчик, в полицию сообщили очевидцы. Когда стражи порядка приехали на место, у спящей женщины зазвонил мобильный телефон. Звонила мать малыша. Полицейские пригласили женщину в отделение, туда же доставили бабушку с внуком.

Как выяснилось позже, бабушка с внуком отправилась на дачу. По дороге она встретила свою знакомую, с которой давно не виделась. Женщины решили отпраздновать это событие распитием водки. После этого бабушка уснула, забыв про малыша.

Полицейские составили на бабушку протокол по ст. 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», женщина может получить до 15 суток ареста. В отношении матери инспекторы ПДН также составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Женщина выплатит штраф. Семью поставили на профилактический учет.

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