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13:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода в осенне-зимним расписании

Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул (Турция) из Нижнего Новгорода в осенне-зимним расписании. Об этом сообщила пресс-служба ОА «Международный аэропорт Нижний Новгород» («Стригино», входит в холдинг «Аэропорты Регионов») 29 августа 2017 года.

Источник: Pegasus airlines

Согласно информации, авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Лоукостер Pegasus приступил к регулярным рейсам на маршруте Нижний Новгород — Стамбул с 21 июня 2017 года. В летний период они выполняются три раза в неделю.

Отмечается, что по итогам лета турецкий город вошел в пятерку самых популярных направлений у нижегородцев. Стоимость перелета туда-обратно — от восьми тысяч рублей. Время в пути — 3,5 часа. Полеты осуществляются на Boeing 737−800.

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