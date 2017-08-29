Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода в осенне-зимним расписании
Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул (Турция) из Нижнего Новгорода в
Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул (Турция) из Нижнего Новгорода в
Согласно информации, авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Лоукостер Pegasus приступил к регулярным рейсам на маршруте Нижний Новгород — Стамбул с 21 июня 2017 года. В летний период они выполняются три раза в неделю.
Отмечается, что по итогам лета турецкий город вошел в пятерку самых популярных направлений у нижегородцев. Стоимость перелета