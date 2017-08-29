Какая погода будет в Ростовской области 1 сентября?

О том, какой будет погода в первых числах наступающей осени, «АиФ-Ростов» рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова:

— 1 сентября на территории Ростовской области сохранится неустойчивый характер погоды. Это связано с влиянием циклона и прохождением холодного атмосферного фронта.

В большинстве районов ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах — возможно сильные, ливневые. Ветер — порывистый, но умеренный.

Температура воздуха в ночь с 31 августа на 1 сентября и утром в День знаний ожидается от 12 до 17 градусов тепла. По северу и западу области — не больше 7 градусов. Днём воздух будет прогреваться до 19−24 градусов.

1 сентября в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону также временами ожидаются дожди. В середине дня наступит кратковременное прояснение. Ветер — умеренный, юго-западного направления.

Температура воздуха в донской столице утром будет 14−16 градусов. Днём — 22−24, но облачно.

Прогноз на первую декаду

В целом, по словам Елены Николаевны, погода в сентябре прогнозируется теплее — выше нормы, а осадки — близкие к норме.

Правда, начало осени ожидается дождливым, хотя воздух будет прогреваться до 14−19 градусов ночью и 24−29 днём.

А с 5 по 10 сентября температурные значения снизятся на 3−4 градуса с дальнейшим постепенным понижением и дождями.