Какая погода будет в Ростовской области 1 сентября?
Приближается 1 сентября. Каким оно будет в регионе и в донской столице, «АиФ-Ростов» выяснил в Ростовском гидрометцентре.
Приближается 1 сентября. Каким оно будет в регионе и в донской столице, «АиФ-Ростов» выяснил в Ростовском гидрометцентре.
О том, какой будет погода в первых числах наступающей осени, «АиФ-Ростов» рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова:
— 1 сентября на территории Ростовской области сохранится неустойчивый характер погоды. Это связано с влиянием циклона и прохождением холодного атмосферного фронта.
В большинстве районов ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах — возможно сильные, ливневые. Ветер — порывистый, но умеренный.
Температура воздуха в ночь с 31 августа на 1 сентября и утром в День знаний ожидается от 12 до 17 градусов тепла. По северу и западу области — не больше 7 градусов. Днём воздух будет прогреваться до 19−24 градусов.
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Температура воздуха в донской столице утром будет 14−16 градусов. Днём — 22−24, но облачно.
Прогноз на первую декаду
В целом, по словам Елены Николаевны, погода в сентябре прогнозируется теплее — выше нормы, а осадки — близкие к норме.
Правда, начало осени ожидается дождливым, хотя воздух будет прогреваться до 14−19 градусов ночью и 24−29 днём.
А с 5 по 10 сентября температурные значения снизятся на 3−4 градуса с дальнейшим постепенным понижением и дождями.
В середине и конце месяца ночные температуры не будут превышать 15 градусов, дневные — 27-ми.