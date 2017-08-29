Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Ксению Собчак возмутило сделанное тайком видео ее сына
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Землетрясение на юго-западе Китая
14:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Какая погода будет в Ростовской области 1 сентября?

Приближается 1 сентября. Каким оно будет в регионе и в донской столице, «АиФ-Ростов» выяснил в Ростовском гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 763 мм рт. ст. 5 м/с

О том, какой будет погода в первых числах наступающей осени, «АиФ-Ростов» рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова:

— 1 сентября на территории Ростовской области сохранится неустойчивый характер погоды. Это связано с влиянием циклона и прохождением холодного атмосферного фронта.

В большинстве районов ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах — возможно сильные, ливневые. Ветер — порывистый, но умеренный.

Температура воздуха в ночь с 31 августа на 1 сентября и утром в День знаний ожидается от 12 до 17 градусов тепла. По северу и западу области — не больше 7 градусов. Днём воздух будет прогреваться до 19−24 градусов.

1 сентября в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону также временами ожидаются дожди. В середине дня наступит кратковременное прояснение. Ветер — умеренный, юго-западного направления.

Температура воздуха в донской столице утром будет 14−16 градусов. Днём — 22−24, но облачно.

Прогноз на первую декаду

В целом, по словам Елены Николаевны, погода в сентябре прогнозируется теплее — выше нормы, а осадки — близкие к норме.

Правда, начало осени ожидается дождливым, хотя воздух будет прогреваться до 14−19 градусов ночью и 24−29 днём.

А с 5 по 10 сентября температурные значения снизятся на 3−4 градуса с дальнейшим постепенным понижением и дождями.

В середине и конце месяца ночные температуры не будут превышать 15 градусов, дневные — 27-ми.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ты мне не отец». История холостяка, воспитывающего чужих детей
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь