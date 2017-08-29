Озвучена программа мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске

Праздничные мероприятия начнутся с 11.00, а торжественная церемония открытия фестиваля фейерверков состоится в 20.00 на площади «Роза ветров». Развлекать гостей будет группа «Танцы плюс».
В 22.00 начнет свое выступление первый участник фестиваля — команда из Словакии. После 25-минутного перерыва свое шоу покажут участники из Латвии.
Отметим, что в чемпионате фейерверков в Зеленоградске будут участвовать команды из восьми стран, в день — по два участника. Начало первого пиротехнического шоу каждую субботу запланировано в 22:00, второго — в 22:40. В пятый день, 30 сентября, организатор чемпионата — Центра фейерверков «Хан» — покажет гранд-фейерверк. В эту же субботу пройдёт церемония награждения.
Кстати, одна из главных проблем прошлого года — недостаточное количество парковок — решена. Для удобства гостей создано 12 площадок.