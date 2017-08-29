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15:14 (мск), источник: АиФ Калининград

Озвучена программа мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске

Озвучена программа мирового чемпионата фейерверков, который пройдет в Зеленоградске в сентябре. В этом году открытие Мирового чемпионата фейерверков совпадает с празднованием Дня города Зеленоградска.

Источник: Аргументы и факты

Праздничные мероприятия начнутся с 11.00, а торжественная церемония открытия фестиваля фейерверков состоится в 20.00 на площади «Роза ветров». Развлекать гостей будет группа «Танцы плюс».

В 22.00 начнет свое выступление первый участник фестиваля — команда из Словакии. После 25-минутного перерыва свое шоу покажут участники из Латвии.

Отметим, что в чемпионате фейерверков в Зеленоградске будут участвовать команды из восьми стран, в день — по два участника. Начало первого пиротехнического шоу каждую субботу запланировано в 22:00, второго — в 22:40. В пятый день, 30 сентября, организатор чемпионата — Центра фейерверков «Хан» — покажет гранд-фейерверк. В эту же субботу пройдёт церемония награждения.

Кстати, одна из главных проблем прошлого года — недостаточное количество парковок — решена. Для удобства гостей создано 12 площадок.

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