Озвучена программа мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске

В 22.00 начнет свое выступление первый участник фестиваля — команда из Словакии. После 25-минутного перерыва свое шоу покажут участники из Латвии.

Отметим, что в чемпионате фейерверков в Зеленоградске будут участвовать команды из восьми стран, в день — по два участника. Начало первого пиротехнического шоу каждую субботу запланировано в 22:00, второго — в 22:40. В пятый день, 30 сентября, организатор чемпионата — Центра фейерверков «Хан» — покажет гранд-фейерверк. В эту же субботу пройдёт церемония награждения.