Страдающие от «шума в ушах» люди оказались бдительны даже в состоянии покоя

Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго провели фМРТ исследования в состоянии покоя с участием людей, жалующихся на «шум в ушах», или тиннитус. Ученые выяснили, что появление этого симптома приводит к повышенной активности нейронной сети, отвечающей за внимание. Статья опубликована в журнале NeuroImage: Clinical.

Тиннитус — это симптом нарушения слуха, который заключается в появлении «шума в ушах». Он может быть вызван целым рядом причин: внешним воздействием, воспалительными процессами и ослаблением слуха с возрастом. Изучение тиннитуса осложняется тем, что у этого симптома отсутствуют какие-либо внешние проявления: его наличие и тяжесть можно выявить основываясь исключительно на жалобах пациентов. Ученые также пытаются определить нейронные корреляты, ответственные за появление «шума в ушах», но большинство существующих исследований показывают непоследовательные результаты.

Авторы новой работы провели исследование функциональной связи отделов головного мозга среди пациентов, жалующихся на тиннитус в разных формах с использованием фМРТ в состоянии покоя (англ. resting state fMRI) — метода функциональной МРТ, направленного на изучение активности головного мозга вне выполнения какой-либо задачи. В эксперименте участвовали шесть групп людей (все группы были подобраны и уравнены между собой по возрасту и полу и не имели психических заболеваний):

13 пациентов с умеренной долговременной формой тиннитуса;.

12 пациентов, испытывающих тиннитус недавно;.

17 пациентов также с умеренной долговременной формой тиннитуса;.

15 пациентов с более тяжелой формой долговременного тиннитуса;.

13 пациентов с нарушениями слуха;.

13 участников, не испытывающих проблем со слухом.

Тяжесть тиннитуса у четырех из шести групп была проверена при помощи специального опросника. У большинства участников тиннитус проявлялся билатерально (в обоих ушах). Две последние группы (группа с нарушениями слуха и группа, не испытывающая проблем со слухом) были выбраны в качестве контроля.

Результаты эксперимента показали, что тиннитус значительно (p < 0,025) влияет на работу мозга в состоянии покоя. В фокусе исследования оказалось предклинье (прекунеус) коры больших полушарий — участок мозга, соединенный с двумя нейронными сетями головного мозга: сеть пассивного режима, которая активна, когда человек находится в состоянии покоя, и дорсальную сеть внимания, отвечающую за внимание. Ученые выяснили, что функциональная связь между предклиньем и дорсальной сетью внимания у пациентов с тиннитусом сильнее, чем с сетью пассивного режима, причем прочность связи увеличивается с повышением тяжести симптома. Авторы работы связывают такую особенность с тем, что наличие тиннитуса не дает пациентом полностью расслабиться и заставляет их внимание работать даже в состоянии покоя.

Исследователи планируют продолжить изучать тиннитус на бóльшей выборке пациентов, испытывающих данный симптом, с целью подтвердить полученные ими результаты и найти возможные пути лечения «шума в ушах» в лонгитюдном исследовании. Более подробная информация о работе лаборатории доступная на их официальной странице на сайте Иллинойского университета.

Тиннитус может появиться из-за самых разных причин, в том числе из-за акустических травм. В нашей заметке вы можете узнать о том, как от «шума в ушах» после воздействия громких звуков можно избавиться при помощи белого шума.