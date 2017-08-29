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13:23 (мск), источник: Вести - Пермь

1 сентября будет тепло и без осадков

Похолодание в Прикамье продлится недолго.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 763 мм рт. ст. 5 м/с

В Перми из-за грозы экстренно сели летевшие в Екатеринбург самолеты из Тбилиси и Санкт-Петербурга. Произошло это в ночь на 27 августа. Причина — нелетная погода в аэропорту Кольцово. На этой неделе в Прикамье обойдется без погодных сюрпризов. Похолодание продлится недолго.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: «Начиная со среды будет усиливаться влияние антициклона, смещающегося с Архангельской области. Осадки будут прекращаться сначала в северных и центральных районах, потом и в южных. Температура с четверга пойдет на повышение. 1 сентября в дневные часы может быть 20−25 градусов и без осадков.

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