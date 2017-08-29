Изготовленную в Воронеже железнодорожную арку Крымского моста подняли на опоры

Мостостроители подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Об этом инфоцентр «Крымский мост» сообщил во вторник, 29 августа. Арочный пролёт был изготовлен на заводе «Воронежстальмост», подтвердили корреспонденту «Вести-Воронеж» на предприятии.

Конструкцию поднимали с помощью грузоподъемного оборудования в течение 12 часов. Сегодня, 29 августа, арочный пролёт будут закреплять, пояснили в инфоцентре.

Арку поднимали на 700 тросах мощными домкратами, закреплёнными на опорах. Для монтажа конструкции понадобилось 16 устройств, грузоподъёмностью 650 тонн каждое.

— В ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут её раскружаливание — опустят на специальные опорные части, — следует из сообщения инфоцентра «Крымский мост».