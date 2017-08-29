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17:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Изготовленную в Воронеже железнодорожную арку Крымского моста подняли на опоры

Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста.

Мостостроители подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Об этом инфоцентр «Крымский мост» сообщил во вторник, 29 августа. Арочный пролёт был изготовлен на заводе «Воронежстальмост», подтвердили корреспонденту «Вести-Воронеж» на предприятии.

Конструкцию поднимали с помощью грузоподъемного оборудования в течение 12 часов. Сегодня, 29 августа, арочный пролёт будут закреплять, пояснили в инфоцентре.

Арку поднимали на 700 тросах мощными домкратами, закреплёнными на опорах. Для монтажа конструкции понадобилось 16 устройств, грузоподъёмностью 650 тонн каждое.

— В ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут её раскружаливание — опустят на специальные опорные части, — следует из сообщения инфоцентра «Крымский мост».

Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста. Для создания различных частей моста предприятие использовало передовые технологии в области сварки и обработки металла.

1-е суда пройдут под Крымским мостом после полуночи
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
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