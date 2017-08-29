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13:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Шесть новых пассажирских автобусов прибыли в Иркутск

Оставшиеся прибудут до 31 августа.

Источник: admirk.ru

Шесть новых пассажирских автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Иркутск. Оставшиеся 11 машин прибудут до 31 августа. Об этом заявила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на совещании по развитию пассажирского транспорта, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Оставшаяся партия будет доставлена в областной центр до 31 августа. Уже в сентябре автобусы выйдут на городские маршруты № 8, 15, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 54», — говорится в сообщении.

Напомним, что новые пассажирские автобусы ЛиАЗ пополнят муниципальный автопарк Иркутска осенью текущего года, рассказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации столицы региона Елена Федорова. По ее словам, уже заключен контракт на поставку 17-ти городских низкопольных автобусов среднего класса вместимости. Их общая стоимость составляет 95,4 млн рублей.

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