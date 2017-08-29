Шесть новых пассажирских автобусов прибыли в Иркутск

Источник: admirk.ru

Шесть новых пассажирских автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Иркутск. Оставшиеся 11 машин прибудут до 31 августа. Об этом заявила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на совещании по развитию пассажирского транспорта, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Оставшаяся партия будет доставлена в областной центр до 31 августа. Уже в сентябре автобусы выйдут на городские маршруты № 8, 15, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 54», — говорится в сообщении.