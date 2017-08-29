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13:45 (мск), источник: VN.ru

Экстренное предупреждение объявлено из-за жары на юге НСО

Уже несколько дней в Карасукском районе Новосибирской области объявлена самая высокая среди районов области пожароопасность. Виной всему сухая погода и халатность жителей, бесконтрольно жгущих мусор и раскидывающих окурки.

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16 возгораний затушили пожарные в Карасукском районе за последнюю декаду августа. Это привело к тому, что в районе несколько раз объявляли чрезвычайно высокую пожароопасность четвертого и пятого классов горимости. В последние дни лета опасность возникновения пожаров сохраняется. При сухой солнечной погоде, которая установилась во второй половине месяца, по-прежнему велик риск возникновения очагов природных пожаров в лесах района.

— С 23 по 28 августа мусор горел четыре раза, камыш — пять и трава вдоль проселочных дорог и возле предприятий — семь раз, — рассказал VN.ru начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Карасукскому району Денис Зубков.

Только за один день, 28 августа, пожарные отреагировали три раза на тушение травы. А в минувшие выходные загорелся пустырь возле территории мясокомбината. Тревожных звонков на пульт дежурного пожарной части было несколько, сообщали о возгорании как прохожие, так и работники предприятия.

— Основные причины — брошенная не затушенная спичка или сигарета, разведение костра, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора, — пояснили специалисты VN.ru.

Специалисты надзорной деятельности по Карасукскому району усилили профилактическую работу на территории, регулярно оповещают дачников, напоминают жителям, что необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры, запрещено поджигать траву.

Между тем, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра в Карасукском районе сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса горимости. Около 60 оперативных групп контролируют возможные очаги возникновения лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Пожароопасная обстановка в лесах региона находится под контролем регионального департамента лесного хозяйства. Для организации тушения пожаров в лесных массивах могут быть привлечены силы и средства 30 оперативных групп департамента и 27 оперативных групп лесопользователей.

Напомним, ГУ МЧС по Новосибирской области неоднократно предупреждало о высокой пожароопасности. С 22 по 28 августа включительно чрезвычайно высокая пожароопасность (четвертого и пятого классов горимости) ожидалась в Карасукском районе. Теплая, сухая и ветреная погода может способствовать возникновению очагов природных пожаров.

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