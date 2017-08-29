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13:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

Две челябинки попали в список самых богатых женщин России

Супруги южноуральских бизнесменов заняли 16-ю и 22-ю строчку из 25.

Супруги челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова попали в топ-25 богатейших женщин России за 2017 год, опубликованный журналом Forbes.

Состояние Людмилы Антиповой составители списка оценили в 160 миллионов долларов, отметив, что за год оно уменьшилось на 10 миллионов. Этот показатель позволил челябинке занять 16-ю строчку рейтинга. Активы Людмилы Аристовой, по данным Forbes, оцениваются в 100 миллионов долларов, она занимает 22-е место.

Напомним, в аналогичном рейтинге 2016 года Людмила Антипова занимала 11-е место, Людмила Аристова — 18-е, а на 15-е место эксперты отдали Елене Кретовой, которой нет в новом списке.

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