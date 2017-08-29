Мэрия Омска пустит прямой маршрут с Левого берега на «Московку»
Муниципалитет намерен пустить новый маршрут общественного транспорта с Левого берега в сторону микрорайона «Московка».
Муниципалитет намерен пустить новый маршрут общественного транспорта с Левого берега в сторону микрорайона «Московка».
Такое решение было принято по итогам просьб местных жителей.
Дело в том, что в Привокзальный поселок не могут без пересадок добраться омичи с улицы Крупской (Кировский округ Омска). Более того,
Как отмечает заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, проблема возникла еще давно, обращений было очень много. Поэтому было принято решение пустить маршрут еще до утверждения новой транспортной схемы.
Таким образом, уже этой осенью появится новый маршрут, который будет идти от улицы Крупской через проспект Карла Маркса на «Московку». Периодичность и номер нового маршрута пока не уточняются.