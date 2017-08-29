Огромные грибы растут в центре Иркутска
Прямо под окнами редакции «Вести-Иркутск» выросли огромные грибы — белые шары величиной с баскетбольный мяч.
Прямо под окнами редакции «Вести-Иркутск» выросли огромные грибы — белые шары величиной с баскетбольный мяч.
Как нам пояснили микологи, это гигантские дождевики. Они всегда там, где недалеко люди — произрастают на газонах, футбольных полях и пастбищах. Такие грибы в последнее время часто встречают и в центре Иркутска — на улицах Свердлова, Баррикад, бульваре Гагарина. Специалисты связывают это с тем, что засевая газоны, ландшафтные дизайнеры с семенами трав вносят в почву грибные споры.
В плотной белой мякоти дождевика содержится кардиостимулятор кальвацин. Пахнет гриб как шампиньон. И так же съедобен. Пока внутри он белый, его можно употреблять в пищу. Вообще сибиряки, избалованные хорошим «лесным мясом», считают дождевики грибами «четвёртого сорта» и едят редко. Ну, а мы в качестве эксперимента решили попробовать приготовить дождевик и зажарили его в масле.
— Ужасно. Они подгорели. Не, их надо