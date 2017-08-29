Огромные грибы растут в центре Иркутска

Как нам пояснили микологи, это гигантские дождевики. Они всегда там, где недалеко люди — произрастают на газонах, футбольных полях и пастбищах. Такие грибы в последнее время часто встречают и в центре Иркутска — на улицах Свердлова, Баррикад, бульваре Гагарина. Специалисты связывают это с тем, что засевая газоны, ландшафтные дизайнеры с семенами трав вносят в почву грибные споры.