Самарские онкологи предупреждают о риске заболевания меланомой

Данную тенденцию онкологи связывают с тем, что все большее число людей, в том числе и в нашей стране, предпочитают проводить отпуск в странах с более жарким климатом и высоким уровнем солнечной радиации. При этом наибольший риск имеют люди со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам, светлыми и рыжими волосами и голубыми глазами, дети и подростки, люди с большим количеством родимых пятен.

Имеет значение и модное увлечение соляриями. И хотя фирмы-производители заявляют, что в современном оборудовании для получения искусственного загара используют волны «безопасной» части ультрафиолетового спектра, онкологи уверены, что чрезмерное посещение или неправильное использование соляриев может приводить к увеличению риска развития рака кожи. Любое чрезмерное воздействие УФ-лучей из искусственных источников может привести к структурным повреждениям. Кстати, такие процедуры губительны для женской красоты. Фотостарение, вызываемое разрушением коллагена в коже, проявляется в образовании морщин и потери эластичности кожи.

По словам специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера, меланома кожи склонна к быстрому появлению метастазов, которые через кровь и лимфу разносятся по всему организму, становясь причиной развития вторичных опухолей.

Однако благодаря наружной локализации меланома кожи является заболеванием, которое может быть выявлено самим человеком. Хорошо себя зарекомендовала практика самообследования. Основными симптомами заболевания являются изменения существующих родинок: размера, формы, цвета, появление зуда, изъязвления, кровоточивости уже имеющих образований. В этом случае необходимо как можно быстрее проконсультироваться у онколога или дерматолога.