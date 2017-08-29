Самая большая школа страны открылась в Некрасовке

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Некрасовка (ЮВАО) открылась самая большая школа страны. Она рассчитана на 2100 мест: 800 человек смогут учиться в начальных классах, 1300 — в средних и старших. 1 сентября сюда придут 1100 детей. Планируется, что уже в этом учебном году в ней будут заниматься 2,1 тысячи ребят (с учетом активного заселения близлежащих новостроек). В школе будут работать около 300 педагогов и других сотрудников (в настоящее время — 76 человек).

Я надеюсь, что эта школа не только по размерам, но и по качеству образования будет достойной. Я попрошу Департамент образования, чтобы он оказал всемерное содействие в ее комплектации и методическом обеспечении учебного процесса. Школа войдет в число первых учебных заведений, включенных в систему “Московская электронная школа”. Она уже сегодня оснащена всем необходимым для этого. Так что качество образования, я уверен, здесь будет достаточно высоким. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, в новой школе начальные классы будут заниматься отдельно от средних и старших. «Школа очень правильно зонирована, так что здесь, я надеюсь, будет и комфортно, и безопасно», — сказал Мэр Москвы.

Он поздравил учеников и педагогов с новосельем и добавил, что по плану школа должна была быть построена на полгода позднее. «Спасибо строителям, что сделали значительно раньше такую школу — практически за год. Это самая большая школа, построенная в самые короткие сроки», — добавил Сергей Собянин.

Он также обратился к родителям школьников: «Я надеюсь и на родителей, в силу того что мы в каждой школе образуем систему самоуправления, и от родителей очень многое зависит. И директора, и школы очень самостоятельны в финансовом, организационном, учебном плане. Но за всем этим должен быть родительский контроль».

По словам Сергея Собянина, Некрасовку не считают самым лучшим районом Москвы, но год от года мнение о нем меняется. Недавно здесь открыли современную поликлинику, строятся четыре детских сада и еще одна школа.

«И очень важно, конечно, что полным ходом идет строительство метро. Надеюсь, в следующем году, до конца года, работы будут завершены», — сказал Мэр Москвы.

Кроме того, в центре района вскоре появятся спорткомплекс и парк. «Мы приняли решение в центре района отказаться от жилищного строительства — будет большой спортивный комплекс с ледовым залом, с плавательным бассейном, торгово-развлекательный центр, парк. Так что Некрасовка будет достойным районом Москвы», — сообщил Сергей Собянин.

От спален до гимнастического зала

Школу № 2048 на улице Липчанского, дом 6а построили за счет городского бюджета в 2016—2017 годах. Здание площадью 28,5 тысячи квадратных метров расположено на участке в 2,6 гектара. Школу возвели в форме буквы М, чтобы освещение соответствовало нормативам.

Она состоит из центрального ядра со спортивными и общественными помещениями и корпусов с отдельными входами. Начальную и основную школы разделили, в кабинетах первых классов сделали мобильные перегородки. Учителя иностранных языков смогут зонировать языковую среду, чтобы дети одновременно занимались разными видами деятельности, не мешая друг другу.

На первом этаже расположились раздевалки, классы, спальные, универсальные помещения для групп продленного дня, административные и медицинские помещения, пищеблок, обеденные залы, зрительный зал на 775 мест, спортивный зал для младших классов, зал для оздоровительных занятий, а также электрощитовые.

На втором этаже находятся классы, универсальные помещения для групп продленного дня, административные помещения, мобильный актовый зал на 475 мест, спортивные залы, залы для гимнастики, хореографии и оздоровительных занятий, раздевалки, помещения для тренеров. На третьем этаже обустроили специализированные кабинеты, классы, библиотеку с конференц-залом, а на четвертом — специализированные кабинеты, классы и административные помещения. Подвал здания заняли инженерные помещения.

Для спорта и торжественных линеек

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На территории школы создали площадки для проведения школьной линейки и для активного отдыха. Здесь также есть спортивное ядро с площадками для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, беговыми дорожками из резиновой крошки и тренажерами.

Возле здания установили малые архитектурные формы, сделали дорожки и тротуары (по ним сможет проехать и пожарная техника), а также хозяйственную площадку для мусорных контейнеров. Во дворе высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

279 новых школ и детских садов

С 2011 года в Москве построили 279 зданий детских садов и школ. 213 из них возвели за счет городского бюджета, 66 — на средства инвесторов. Только с начала 2017-го в эксплуатацию ввели девять объектов образования на 5653 места — три детских сада и шесть школ.