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14:10 (мск), источник: Sputnik.by

К юбилею Минска испекут огромный торт, которого хватит всем

Протяженность торговых рядов в праздничные дни 9—10 сентября составит два километра, а столичные универсамы готовятся порадовать минчан распродажами, обещают скидки до 50%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Торт весом в 250 килограмм готовят участники Фестиваля хлеба, который пройдет 9—10 сентября у столичного Дворца спорта в рамках праздничных мероприятий, посвященных 950-летию Минска, рассказал заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Александр Фролов.

«Торт будет оформлен в виде цветка с 9 лепестками. Каждый лепесток подразумевает административный район города Минска. На каждом лепестке расположатся изображения значимых для города мест по различным направлениям: наука, спорт, культура, транспорт, машиностроение», — рассказал Фролов.

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Он особо подчеркнул, что торта точно хватит всем, потому что если желающих будет очень много, торт будет пополняться. «Он как конструктор будет собираться вновь», — пояснил Фролов.

Столичная торговля планирует обеспечить точками общепита все праздничные мероприятия, которые с 6 по 10 сентября будут проходить в Минске, в том числе и в районах города.

«Общая протяженность торговых рядов составит две тысячи метров, то есть два километра. В обслуживании предполагается задействовать более 600 субъектов торговли и общественного питания», — заметил Фролов.

Наибольшее количество торговых объектов по традиции будет сконцентрировано у Дворца спорта. Здесь, по словам представителя ГУПР Мингорисполкома, разместится огромный фудкорт на 5 тысяч кв.м. Причем упор решено сделать не на блюда, которые будут не разогреваться в СВЧ-печах, а на те, что будут готовиться на глазах у покупателей.

По случаю праздника столичная торговля анонсирует большую распродажу. Цены на продукцию легкой промышленности, товары бытового и хозяйственного назначения предполагается снизить, не только за счет уменьшения торговой надбавки, но и за счет снижения отпускной цены производителя.

По отдельным группам товаров скидки будут доходить до 50%, пообещал Фролов.

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