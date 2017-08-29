К юбилею Минска испекут огромный торт, которого хватит всем
Протяженность торговых рядов в праздничные дни
Протяженность торговых рядов в праздничные дни
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Торт весом в 250 килограмм готовят участники Фестиваля хлеба, который пройдет
«Торт будет оформлен в виде цветка с 9 лепестками. Каждый лепесток подразумевает административный район города Минска. На каждом лепестке расположатся изображения значимых для города мест по различным направлениям: наука, спорт, культура, транспорт, машиностроение», — рассказал Фролов.
Он особо подчеркнул, что торта точно хватит всем, потому что если желающих будет очень много, торт будет пополняться. «Он как конструктор будет собираться вновь», — пояснил Фролов.
Столичная торговля планирует обеспечить точками общепита все праздничные мероприятия, которые с 6 по 10 сентября будут проходить в Минске, в том числе и в районах города.
«Общая протяженность торговых рядов составит две тысячи метров, то есть два километра. В обслуживании предполагается задействовать более 600 субъектов торговли и общественного питания», — заметил Фролов.
Наибольшее количество торговых объектов по традиции будет сконцентрировано у Дворца спорта. Здесь, по словам представителя ГУПР Мингорисполкома, разместится огромный фудкорт на 5 тысяч кв.м. Причем упор решено сделать не на блюда, которые будут не разогреваться в
По случаю праздника столичная торговля анонсирует большую распродажу. Цены на продукцию легкой промышленности, товары бытового и хозяйственного назначения предполагается снизить, не только за счет уменьшения торговой надбавки, но и за счет снижения отпускной цены производителя.
По отдельным группам товаров скидки будут доходить до 50%, пообещал Фролов.