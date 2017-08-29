Скоро в школу: чиновники определились, когда прозвенит первый звонок
Вопрос, который интересует многих родителей в Молдове, на какое число в этом году выпадает «Первый звонок», когда надо идти в школу — 1 или 4 сентября?
Вопрос, который интересует многих родителей в Молдове, на какое число в этом году выпадает «Первый звонок», когда надо идти в школу — 1 или 4 сентября?
КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Новый учебный год в Молдове стартует, как и принято, 1 сентября, заявили Sputnik в
В 2017 году первое сентября выпадает на пятницу, после чего следуют два выходных дня. Ранее правительство включило в повестку проект постановления о переносе ряда выходных дней в 2017 году. Согласно документу, подготовленному министерством труда, социальной защиты и семьи, первое сентября должно были объявить выходным днем. Таким образом, учебный год начинался бы с четвертого сентября. А девятое сентября стало бы в этом году рабочим днем. Однако это предложение не было принято кабмином.
«Ничего не изменилось. Линейки пройдут в пятницу 1 сентября», — сообщили в министерстве.
Сколько длятся уроки у первоклашек?
Как отмечено в методологии об организации учебного процесса начального образования на 2017−2018 годы, расписание уроков и внеклассных мероприятий принимается административным советом каждого образовательного учреждения до 1 сентября.
Продолжительность занятий для учеников первого класса в первом семестре (с 1 сентября по 22 декабря) составит 35 минут. Начиная со второго полугодия (с 9 января по 31 мая) уроки у первоклашек будут длиться, как и у остальных учащихся начальной школы, по 45 минут. Продолжительность перемен составляет 10−15 минут после каждого урока, а после второго или третьего занятия предусмотрена большой перерыв на 15−20 минут.
Когда следующие каникулы?
Вопрос, интересующий каждого школьника, когда же ожидать следующих каникул? Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017−2018 гг, в течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы: осенние — с 30 октября — с 5 ноября (семь дней); зимние — с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018-ого (17 дней); весенние — с 8 по 11 марта (4 дня); Пасхальные — с 7 по 16 апреля (10 дней).
Для учащихся
Когда экзамены?
Согласно тому же документу, продолжительность учебного года в начальной школе составляет 33 недели, в гимназии и лицее — 35 недель. В выпускных классах, то есть в IX и XII, учатся в среднем 34 недели.
Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки: для учащихся IX класса (гимназия) — с 4 по 14 июня; XII класса (лицей) — с 5 по 22 июня.
Итоговое тестирование учащихся IV классов проводится с 03 — 22 мая.