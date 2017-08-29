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15:17 (мск), источник: Моя Планета

Засуха открыла руины затопленного города в Испании

Руины испанского города Мансилья-де-ла-Сьерра в провинции Риоха, затопленного почти 60 лет назад, показались из-под воды в результате продолжительной засухи.

Источник: Reuters

Город Мансилья-де-ла-Сьерра в 270 км к северу от Мадрида пришлось затопить в 1959 году, чтобы освободить место для расширения водохранилища. Всех жителей населенного пункта переселили в построенную рядом новую одноименную деревню, пишет Daily Mail.

Источник: Reuters

С тех пор большую часть года город остается под водой, и руины вновь появляются на поверхности только в результате сильной засухи. Уровень воды опускается достаточно, чтобы позволить любопытным «исследователям» и туристам прогуляться по бывшему городу и изучить то, что от него осталось.

Источник: Reuters

Посетители могут пройтись по пешеходным дорожкам и понаблюдать за хрупкими зданиями, окаменевшими деревьями и рушащимися мостами. Все это вместе создает жутковатый пейзаж.

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