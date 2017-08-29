Засуха открыла руины затопленного города в Испании

Источник: Reuters

Город Мансилья-де-ла-Сьерра в 270 км к северу от Мадрида пришлось затопить в 1959 году, чтобы освободить место для расширения водохранилища. Всех жителей населенного пункта переселили в построенную рядом новую одноименную деревню, пишет Daily Mail.

Источник: Reuters

С тех пор большую часть года город остается под водой, и руины вновь появляются на поверхности только в результате сильной засухи. Уровень воды опускается достаточно, чтобы позволить любопытным «исследователям» и туристам прогуляться по бывшему городу и изучить то, что от него осталось.

Источник: Reuters