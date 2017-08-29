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14:09 (мск), источник: ЕАН

Львы-гиганты и могилы древних братков: уральские археологи подвели итоги сезона раскопок

Уральские археологи подвели итоги очередного сезона раскопок.

Специалисты провели экспедиции на Горбуновский торфяник под Нижним Тагилом, берег реки Чусовой, были в Челябинской и Курганской областях. О самых интересных артефактах, найденных исследователями, — в материале ЕАН.

На Печоре и Чусовой распространены места, где жили пещерные медведи и пещерные львы.

По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, большая часть из них уже была обнаружена раньше. Однако эксперты наткнулись и на одну новую пещеру, где четыре тысячи лет назад жили медведи. При этом они не были хищниками и питались травой.

По оценкам ученого, их размеры превышали размеры современного белого медведя. Гигантские пещерные львы и вовсе обитали на большей части территорий нынешнего Среднего Урала. Они были примерно в полтора раза крупнее африканского льва. Вес хищников из семейства кошачьих составлял примерно 600 кг, а в холке взрослые самцы достигали метра.

Одна из экспедиций наткнулась на огромных размеров зуб в одной из пещер. Выглядели эти хищники не так, как современные львы, например, у них не было кисточек на хвостах. В ходе экспедиций на юг Урала ученым удалось найти множество роскошных могильников.

Такие захоронения были огорожены высоченными каменными оградами. Как образно выразился главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Александр Шорин, такие могилы выглядят совсем как захоронения бандитов времен 90-х годов прошлого века.

«По уровню роскоши могилы очень похожи на могилы братков времен 90-х годов. Такие могилы, например, на Широкореченском кладбище у нас есть. Также нами обнаружены любопытные останки двух воинов. Одному из них, по всей видимости, было от 17 до 19 лет. Второй же был более зрелым мужчиной, около 30 лет. Рядом с ними были обнаружены остатки их экипировки, включая стрелы повышенной пробиваемости», — отметил Шорин.

Археологи не замыкаются только на собственном опыте и активно взаимодействуют с зарубежными коллегами. Так, например, с ДНК-экспертизой пещерных львов им помогут австралийские ученые. С тюменскими коллегами из Академии наук они изготовят единую композицию из артефактов.

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