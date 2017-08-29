Новосибирцы столкнулись с «добровольным» страхованием школьников

Источник: Вести - Новосибирск

До учёбы три дня, а пора открытий уже началась. Не для детей — родителей. Ксения Озерова в первый класс отправляет дочку. На встрече с классным преподавателем — то ли просьба, то ли директива: добровольно-принудительно застрахуйте ребенка от несчастного случая.

Ксения Озерова, мама школьника: «В случае, если страховка не будет сделана, то у вас будут проблемы с физкультурой, с выездами, то есть где — какие случаи травматические. Учительница нам поставила четкий план».

Эдак и на уроки химии придется страховать детей, возмущается многодетная мать. Ещё двоих в школу скоро отправлять — это какие траты!

Олеся Герасименко, корреспондент: «Застраховать ребенка от несчастного случая в Новосибирске можно, к примеру, на 50 тысяч. Это один из самых дешевых вариантов. Стоит такая страховка на год — 700 рублей. Недорого. Но и выплаты совсем небольшие. К примеру, за выбитый зуб компенсация — 5 процентов. В нашем случае это 2 с половиной тысячи. В среднем — столько же — за сломанный палец. Тысяча — за перелома костей носа. Но деньги просто так никто не выдаст. Нужны справка от врача, заявление. Некоторые родители, кто столкнулся со страховой системой, утверждают: процесс это небыстрый, а выплат порой приходится добиваться».

Еще и поэтому Ксения в страховую не стремится. Неужели теперь на физкультуру ребенок — ни ногой?

Алла Ятайкина, директор лицея № 81: «Я первый раз с этим столкнулась, и первый раз слышу, что такое может быть».

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Директор лицея изумлена требованию учителя, кажется, не меньше журналистов. Хотя именно её подчинённый, по словам родителей, настаивал на страховке. Руководитель уверяет: педагоги сегодня лишь напоминают о возможности — застраховать ученика.

Алла Ятайкина, директор лицея № 81: «Это страхование, когда ребенок занимается в спортивных кружках и секциях. Потому что сейчас обязательным условием в городе на спортивных соревнованиях является наличие страховки. Только в этом плане».

Официальное подтверждение мэрии Новосибирска: «Решение о добровольном страховании родители принимают самостоятельно. Администрация и педагогический коллектив не могут принуждать к приобретению страховки».