Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется на Южном Урале 30 августа

Порывистый ветер, до 15−18 метров в секунду, ожидается в Челябинской области предстоящей ночью и завтра днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в регионе пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы, туманы. Днем 30 августа местами небольшие осадки, в горах — умеренные, грозы.

«Ветер южный — юго-восточный, ночью отдельные порывы до 10−15, днем — усиление до 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет плюс 8−13, в низинах — на пять градусов ниже, днем в среду — плюс 25−30, на крайнем севере — около 20.

При сильном ветре населению рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев.