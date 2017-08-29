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14:06 (мск), источник: dostup1.ru

Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется на Южном Урале 30 августа

По данным синоптиков, 30 августа и 1 сентября в восточной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 763 мм рт. ст. 5 м/с

Порывистый ветер, до 15−18 метров в секунду, ожидается в Челябинской области предстоящей ночью и завтра днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в регионе пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы, туманы. Днем 30 августа местами небольшие осадки, в горах — умеренные, грозы.

«Ветер южный — юго-восточный, ночью отдельные порывы до 10−15, днем — усиление до 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет плюс 8−13, в низинах — на пять градусов ниже, днем в среду — плюс 25−30, на крайнем севере — около 20.

При сильном ветре населению рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев.

По информации Челябинского гидрометцентра, 29 и 30 августа в большинстве районов сохранится высокий риск возникновения природных пожаров, 30 августа и 1 сентября в восточной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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