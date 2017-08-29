Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется на Южном Урале 30 августа
По данным синоптиков, 30 августа и 1 сентября в восточной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
По данным синоптиков, 30 августа и 1 сентября в восточной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Порывистый ветер, до 15−18 метров в секунду, ожидается в Челябинской области предстоящей ночью и завтра днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в регионе пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы, туманы. Днем 30 августа местами небольшие осадки, в горах — умеренные, грозы.
«Ветер южный —
Температура воздуха ночью будет плюс 8−13, в низинах — на пять градусов ниже, днем в среду — плюс 25−30, на крайнем севере — около 20.
При сильном ветре населению рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев.
По информации Челябинского гидрометцентра, 29 и 30 августа в большинстве районов сохранится высокий риск возникновения природных пожаров, 30 августа и 1 сентября в восточной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.