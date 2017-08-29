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14:22 (мск), источник: Вести.Ru

Сотни домов Москвы и области обесточат за долги

«Мосэнергосбыт» пошел на крайние меры: сотни домов в Москве и области останутся без света и горячей воды по вине управляющих компаний. Организация отключит электроэнергию в местах общего пользования и котельных в нескольких районах столицы и в двух десятках областных округов.

Причиной столь сурового решения стали многомиллиардные долги. Первой в списке на отключение оказалась многоэтажка на востоке столицы. Ее жители сегодня утром с ужасом обнаружили себя в этом графике. И искренне не понимают, почему они должны расплачиваться за чужие грехи. Помимо домов в шести районах Москвы, в списке на отключение Подольск, Домодедово, Чехов, Солнечногорск и Электросталь.

В «Мосэнергосбыте» подчеркнули, что к таким кардинальным мерам прибегли лишь после многократных попыток урегулировать ситуацию.

Теперь для возобновления электроснабжения предприятия должны полностью погасить долги или подписать соглашение о их реструктуризации.

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