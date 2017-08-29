Сотни домов Москвы и области обесточат за долги

Причиной столь сурового решения стали многомиллиардные долги. Первой в списке на отключение оказалась многоэтажка на востоке столицы. Ее жители сегодня утром с ужасом обнаружили себя в этом графике. И искренне не понимают, почему они должны расплачиваться за чужие грехи. Помимо домов в шести районах Москвы, в списке на отключение Подольск, Домодедово, Чехов, Солнечногорск и Электросталь.
В «Мосэнергосбыте» подчеркнули, что к таким кардинальным мерам прибегли лишь после многократных попыток урегулировать ситуацию.
Теперь для возобновления электроснабжения предприятия должны полностью погасить долги или подписать соглашение о их реструктуризации.