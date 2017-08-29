Число безработных волгоградцев снизилось на 23,5%
Число официально зарегистрированных безработных упало в Волгоградской области в конце июля 2017 года на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число официально зарегистрированных безработных упало в Волгоградской области в конце июля 2017 года на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, среди регионов Южного федерального округа в Волгоградской области зафиксировано максимальное снижение численности официально безработных местных жителей.
Напомним, что на конец мая 2017 года безработными числились 11 200 человек.
Добавим также, что в июне 2016 года Волгоградская область заняла шестое место из восьми в рейтинге регионов ЮФО по уровню доходов в среднем на душу населения. В