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15:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Число безработных волгоградцев снизилось на 23,5%

Число официально зарегистрированных безработных упало в Волгоградской области в конце июля 2017 года на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, среди регионов Южного федерального округа в Волгоградской области зафиксировано максимальное снижение численности официально безработных местных жителей.

Напомним, что на конец мая 2017 года безработными числились 11 200 человек.

Добавим также, что в июне 2016 года Волгоградская область заняла шестое место из восьми в рейтинге регионов ЮФО по уровню доходов в среднем на душу населения. В январе-апреле 2017 года денежные доходы волгоградцев составляли 19 099 рублей, а расходы — 16 093 рубля. Добавим, что просроченная задолженность по заработной плате в регионе достигает 22,8 миллиона рублей.

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