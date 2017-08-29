Число безработных волгоградцев снизилось на 23,5%

Добавим также, что в июне 2016 года Волгоградская область заняла шестое место из восьми в рейтинге регионов ЮФО по уровню доходов в среднем на душу населения. В январе-апреле 2017 года денежные доходы волгоградцев составляли 19 099 рублей, а расходы — 16 093 рубля. Добавим, что просроченная задолженность по заработной плате в регионе достигает 22,8 миллиона рублей.