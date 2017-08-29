Байкальские рачки с вживлёнными сенсорами рассказывают учёным о состоянии озера
Они готовят из них эффективных разведчиков. Иркутские учёные внедряют новый метод наблюдений за состоянием байкальских эндемиков.
Они готовят из них эффективных разведчиков. Иркутские учёные внедряют новый метод наблюдений за состоянием байкальских эндемиков.
Эти аквариумные рыбы данио рерио даже не подозревают, что участвуют в научном эксперименте. Лаборант отлавливает одну и усыпляет её гвоздичным маслом.
— Мы сейчас поместили её в анестезию, чтобы она уснула.
— Наркоз?
— Да, наркоз своего рода.
У исследователей есть 2−3 минуты, чтобы через почку внедрить в кровеносную систему рыбы сенсор. Это микроскопический датчик — капсула с флуоресцирующим красителем. И тогда рыбка или байкальский рачок превращается в разведчика, который сообщает учёным данные о среде обитания и своём самочувствии. Всё зависит от цвета, который излучает вживлённый сенсор — информацию на экран передаёт спектрометр.
— Когда в крови рыб изменяется кислотность, наш краситель изменит свой цвет. А кислотность, в свою очередь, говорит, насколько рыбе хорошо или плохо. Чем хуже рыбе, тем обычно у неё ниже кислотность, так же, как у других организмов, — говорит научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Екатерина Борвинская.
В этом холодильнике в маленьких аквариумах — байкальские эндемики.
— Здесь проходит эксперимент, вот мы можем видеть, по выживаемости. Мы им вкололи капсулы и смотрим в течение месяца, как животное ведёт себя в ответ на инъекцию, — говорит
Пока можно сказать, что датчик с красителем внутри байкальских рачков не влияет на продолжительность их жизни. Кстати, парадокс — раньше, чтобы узнать о состоянии изучаемого организма,
— Технология может быть использована для экологического мониторинга состояния разных водоёмов. Для мониторинга качества воды, которую пьёт человек. А также на разных предприятиях, где разводят рыб и креветок в аквакультуре, ну и, естественно, в широком спектре разнообразных научных исследований, — говорит научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Антон Гурков.
Эту методику сейчас разрабатывают учёные НИИ биологии Иркутского госуниверситета совместно с приглашёнными молодыми кандидатами наук. Они могут моделировать загрязнение Байкала, добавляя в аквариум токсичные вещества, которые в реальности могут попасть в озеро. И оценивать, находятся ли эндемики в стрессе или легко переносят отравление.