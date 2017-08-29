Байкальские рачки с вживлёнными сенсорами рассказывают учёным о состоянии озера

Эти аквариумные рыбы данио рерио даже не подозревают, что участвуют в научном эксперименте. Лаборант отлавливает одну и усыпляет её гвоздичным маслом.

— Мы сейчас поместили её в анестезию, чтобы она уснула.

— Наркоз?

— Да, наркоз своего рода.

У исследователей есть 2−3 минуты, чтобы через почку внедрить в кровеносную систему рыбы сенсор. Это микроскопический датчик — капсула с флуоресцирующим красителем. И тогда рыбка или байкальский рачок превращается в разведчика, который сообщает учёным данные о среде обитания и своём самочувствии. Всё зависит от цвета, который излучает вживлённый сенсор — информацию на экран передаёт спектрометр.

— Когда в крови рыб изменяется кислотность, наш краситель изменит свой цвет. А кислотность, в свою очередь, говорит, насколько рыбе хорошо или плохо. Чем хуже рыбе, тем обычно у неё ниже кислотность, так же, как у других организмов, — говорит научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Екатерина Борвинская.

В этом холодильнике в маленьких аквариумах — байкальские эндемики. Рачки-амфиподы, или бокоплавы, обитают в прибрежной зоне озера, живут среди камней.

— Здесь проходит эксперимент, вот мы можем видеть, по выживаемости. Мы им вкололи капсулы и смотрим в течение месяца, как животное ведёт себя в ответ на инъекцию, — говорит лаборант-исследователь НИИ биологии ИГУ Екатерина Щапова.

Пока можно сказать, что датчик с красителем внутри байкальских рачков не влияет на продолжительность их жизни. Кстати, парадокс — раньше, чтобы узнать о состоянии изучаемого организма, учёным-биологам приходилось умертвлять их. Эти же подопытные благодаря микросенсорам теперь многое могут рассказать. Маленькая капсула, как шпион, выдает всё.

— Технология может быть использована для экологического мониторинга состояния разных водоёмов. Для мониторинга качества воды, которую пьёт человек. А также на разных предприятиях, где разводят рыб и креветок в аквакультуре, ну и, естественно, в широком спектре разнообразных научных исследований, — говорит научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Антон Гурков.