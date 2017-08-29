Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ возвращается в Афганистан: очередной шах и мат США - эксперт
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: в СИЗО, где убили Алену Порошенко, нашли запрещенный портрет
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
1070 годовщина независимости Индии
16:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Байкальские рачки с вживлёнными сенсорами рассказывают учёным о состоянии озера

Они готовят из них эффективных разведчиков. Иркутские учёные внедряют новый метод наблюдений за состоянием байкальских эндемиков.

Эти аквариумные рыбы данио рерио даже не подозревают, что участвуют в научном эксперименте. Лаборант отлавливает одну и усыпляет её гвоздичным маслом.

— Мы сейчас поместили её в анестезию, чтобы она уснула.
— Наркоз?
— Да, наркоз своего рода.

У исследователей есть 2−3 минуты, чтобы через почку внедрить в кровеносную систему рыбы сенсор. Это микроскопический датчик — капсула с флуоресцирующим красителем. И тогда рыбка или байкальский рачок превращается в разведчика, который сообщает учёным данные о среде обитания и своём самочувствии. Всё зависит от цвета, который излучает вживлённый сенсор — информацию на экран передаёт спектрометр.

— Когда в крови рыб изменяется кислотность, наш краситель изменит свой цвет. А кислотность, в свою очередь, говорит, насколько рыбе хорошо или плохо. Чем хуже рыбе, тем обычно у неё ниже кислотность, так же, как у других организмов, — говорит научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Екатерина Борвинская.

В этом холодильнике в маленьких аквариумах — байкальские эндемики. Рачки-амфиподы, или бокоплавы, обитают в прибрежной зоне озера, живут среди камней.

— Здесь проходит эксперимент, вот мы можем видеть, по выживаемости. Мы им вкололи капсулы и смотрим в течение месяца, как животное ведёт себя в ответ на инъекцию, — говорит лаборант-исследователь НИИ биологии ИГУ Екатерина Щапова.

Пока можно сказать, что датчик с красителем внутри байкальских рачков не влияет на продолжительность их жизни. Кстати, парадокс — раньше, чтобы узнать о состоянии изучаемого организма, учёным-биологам приходилось умертвлять их. Эти же подопытные благодаря микросенсорам теперь многое могут рассказать. Маленькая капсула, как шпион, выдает всё.

— Технология может быть использована для экологического мониторинга состояния разных водоёмов. Для мониторинга качества воды, которую пьёт человек. А также на разных предприятиях, где разводят рыб и креветок в аквакультуре, ну и, естественно, в широком спектре разнообразных научных исследований, — говорит научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Антон Гурков.

Эту методику сейчас разрабатывают учёные НИИ биологии Иркутского госуниверситета совместно с приглашёнными молодыми кандидатами наук. Они могут моделировать загрязнение Байкала, добавляя в аквариум токсичные вещества, которые в реальности могут попасть в озеро. И оценивать, находятся ли эндемики в стрессе или легко переносят отравление.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
Трамп прокомментировал ракетный запуск КНДР
Бывший зампред ЦБ Алексашенко отказался возвращаться в Россию
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
К делу Серебренникова подключили ФСБ
Мария Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
АВТОВАЗ раззадорил поклонников Lada 4x4 странной фотографией В соцсети «ВКонтакте» официальная группа марки Lada опубликовала фотографию некоего интерьера, похожего на доработанный салон внедорожника Lada 4x4
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь