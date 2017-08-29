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14:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ распространил предупреждение об ухудшении погодных условий 30 августа.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 761 мм рт. ст. 5 м/с

Ночью и днем 30-го числа на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями северо-восточного ветра до 15−20 м/с.

В том числе в Казани ночью порывы ветра будут достигать 18 м/с, предупреждают синоптики Татарстана.

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