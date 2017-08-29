Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра
(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ распространил предупреждение об ухудшении погодных условий 30 августа.
(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ распространил предупреждение об ухудшении погодных условий 30 августа.
Ночью и днем 30-го числа на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями
В том числе в Казани ночью порывы ветра будут достигать 18 м/с, предупреждают синоптики Татарстана.