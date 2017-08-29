Автомобилистам запретили ездить по улице Чуйкова в Волгограде до 6 сентября
Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ.
Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ.
Волгоградские автомобилисты не смогут ездить по улице Чуйкова в границах от улицы Володарского до улицы Краснознаменской до 20:00 6 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, объехать перекрытый участок дороги можно по улицам Краснознаменской, Володарского, а также дороге на Центральной набережной.
Добавим, что ограничение движения связано с восстановлением дорожного покрытия на улице Чуйкова.