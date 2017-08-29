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15:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ветеринары Воронежского зоопарка бесплатно проконсультируют владельцев животных

Ветеринарные врачи Воронежского зоопарка бесплатно проконсультируют жителей по вопросам содержания животных в домашних условиях.

Источник: пресс-служба Воронежского зоопарка

Сообщение об акции появилось на страничке зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Прием состоится в ветклинике зоопарка на улице Полины Осипенко, 6а с 10:00 до 17:00 среды, 30 августа.

Акция посвящена Дню ветеринарного работника в России, который отмечается 31 августа. Подробности можно узнать по телефону 239 47 93.

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