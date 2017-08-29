Трамп запутался в блондинках на пресс-конференции в Финляндии

Как сообщает телеканал, во время сессии вопросов Трамп подумал, что финский президент хочет предоставить слово корреспондентке, которая уже задавала вопрос. «Опять? Вы опять дадите ей слово?», — заявил Трамп.

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«Нет, это другая девушка», — заявил Ниинисте.

«У нас в Финляндии много блондинок», — сказала в ответ корреспондентка.