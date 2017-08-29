Мощи Димитрия Солунского доставят в Екатеринбург из Греции 19 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Мощи святого великомученика Димитрия Солунского, счищающегося покровителем воинства, доставят 19 сентября в Екатеринбург из Греции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«19 сентября в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с нетленными мощами прибудет на уральскую землю из Греции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис, Элладская православная церковь)», — уточнили в пресс-службе.

Встреча святыни состоится в Храме-на-Крови перед началом Всенощного бдения. «Мощи великомученика будут пребывать на Урале до 1 октября», — добавили в епархии.

Святой великомученик Димитрий Солунский жил в III веке в Фессалониках (Греция). Он был блестящим воином и тайным христианином, во время жестоких гонений не подчинился приказу и открыто учил жителей города христианской вере, искоренял языческие обычаи и идолопоклонство, за что был жестоко убит по приказу римского императора.