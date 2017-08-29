В детских садах Краснодара появятся новые корпуса

Так чиновники решают проблему переполненных дошкольных учреждений. Одна пристройка рассчитана на 40 мест. Это двухэтажные здания общей площадью около 600 квадратных метров. Планируется также и полное благоустройство прилегающей территории. В микрорайоне Солнечном строят новый детский сад на двести мест. Все работы завершат уже к концу года. Вот только очереди в детские сады продолжают расти.