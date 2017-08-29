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16:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В детских садах Краснодара появятся новые корпуса

Шесть из них возведут в микрорайоне Юбилейном — об этом говорили на аппаратном совещании в администрации города.

Так чиновники решают проблему переполненных дошкольных учреждений. Одна пристройка рассчитана на 40 мест. Это двухэтажные здания общей площадью около 600 квадратных метров. Планируется также и полное благоустройство прилегающей территории. В микрорайоне Солнечном строят новый детский сад на двести мест. Все работы завершат уже к концу года. Вот только очереди в детские сады продолжают расти.

В этом году Краснодар также участвует в федеральной программе «Жилище», благодаря которой выделены средства на строительство восьми образовательных учреждений, в том числе и трех детских садов.

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