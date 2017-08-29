Трагически погибшего Андрея Драчева хабаровчане помянули под ливнем и порывами ветра

Почтить память безвременного ушедшего спортсмена Андрея Драчева на девятый день после смерти жителям Хабаровска не помешал ни проливной дождь, ни порывистый ветер. Откликнувшиеся на зов неравнодушные горожане пришли к месту гибели спортсмена у кафе Gallery, несмотря на олютевшую погоду, разразившуюся грозой и ветром. Некоторые даже привели с собой своих детей. Как отметил один из спортсменов, Алексей Шеповалов, одной из главных целей встречи стало желание показать, что люди помнят об Андрее, ждут результатов от правоохранительных органов и даже готовы помочь, если понадобится.