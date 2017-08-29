Трагически погибшего Андрея Драчева хабаровчане помянули под ливнем и порывами ветра
ФОТОРЕПОРТАЖ.
ФОТОРЕПОРТАЖ.
Хабаровск, 29 августа, AmurMedia.
Почтить память безвременного ушедшего спортсмена Андрея Драчева на девятый день после смерти жителям Хабаровска не помешал ни проливной дождь, ни порывистый ветер. Откликнувшиеся на зов неравнодушные горожане пришли к месту гибели спортсмена у кафе Gallery, несмотря на олютевшую погоду, разразившуюся грозой и ветром. Некоторые даже привели с собой своих детей. Как отметил один из спортсменов, Алексей Шеповалов, одной из главных целей встречи стало желание показать, что люди помнят об Андрее, ждут результатов от правоохранительных органов и даже готовы помочь, если понадобится.
В общей сложности, по оценкам корреспондента, к импровизированному мемориалу пришло около 40 людей.