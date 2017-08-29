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15:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трагически погибшего Андрея Драчева хабаровчане помянули под ливнем и порывами ветра

ФОТОРЕПОРТАЖ.

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Хабаровск, 29 августа, AmurMedia.

Почтить память безвременного ушедшего спортсмена Андрея Драчева на девятый день после смерти жителям Хабаровска не помешал ни проливной дождь, ни порывистый ветер. Откликнувшиеся на зов неравнодушные горожане пришли к месту гибели спортсмена у кафе Gallery, несмотря на олютевшую погоду, разразившуюся грозой и ветром. Некоторые даже привели с собой своих детей. Как отметил один из спортсменов, Алексей Шеповалов, одной из главных целей встречи стало желание показать, что люди помнят об Андрее, ждут результатов от правоохранительных органов и даже готовы помочь, если понадобится.

В общей сложности, по оценкам корреспондента, к импровизированному мемориалу пришло около 40 людей. Кто-то был с самого начала и оставался до самого конца, кто-то пришел всего на минуту, передает ИА AmurMedia.

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