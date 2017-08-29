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16:51 (мск), источник: "Российская газета"

В школах Крыма начнут преподавать новогреческий язык

С начала нового учебного года в 13 школах полуострова начнется изучения новогреческого языка как второго иностранного. Этот проект при благотворительной поддержке Федеральной национально-культурной автономии греков России.

Республиканская национально-культурная автономия греков «Таврида» уже приступила к передаче в школы учебников, рабочих тетрадей и пособий для преподавателей греческого языка. В Симферополе преподавать новогреческий как второй иностранный будут в средних школах № 29,7 и 10, а во внеурочное время — в школах № 8, 5 и школе-гимназии «Консоль».

— Греческий язык надо учить, потому что на нем говорили Сократ, Аристотель, Перикл, Гомер, — считает председатель региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым «Таврида» Иван Шонус. — 95 процентов звезд и планет имеют греческие названия. Призыв «Свобода или смерть» придумали греки. И греки — духовный народ. В православных храмах всего мира литургии проводят на греческом языке.

В многонациональном Крыму в школах уже организовано изучение родных языков в различных формах — как предмет, факультативно или вне уроков: так крымскотатарский язык изучают 19254 учащихся, украинский — 12892, армянский — 54, болгарский — 62, новогреческий — 136, немецкий — 56.
Кроме того, из 192,3 тысячи крымских детей 5,4 тысячи получают образование на родном крымскотатарском языке (три процента), 371 — на украинском (0,1).

Справка «РГ».

По данным переписи населения Крыма 2014 года на полуострове проживают 2877 греков. Для сравнения, в 1939 году в Крыму было 20,6 тысячи греков, но в 1944 году они, как и крымские татары, армяны, болгары, итальянцы и другие народы подверглись депортации.

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