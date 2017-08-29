В школах Крыма начнут преподавать новогреческий язык
С начала нового учебного года в 13 школах полуострова начнется изучения новогреческого языка как второго иностранного. Этот проект при благотворительной поддержке Федеральной
С начала нового учебного года в 13 школах полуострова начнется изучения новогреческого языка как второго иностранного. Этот проект при благотворительной поддержке Федеральной
Республиканская
— Греческий язык надо учить, потому что на нем говорили Сократ, Аристотель, Перикл, Гомер, — считает председатель региональной
В многонациональном Крыму в школах уже организовано изучение родных языков в различных формах — как предмет, факультативно или вне уроков: так крымскотатарский язык изучают 19254 учащихся, украинский — 12892, армянский — 54, болгарский — 62, новогреческий — 136, немецкий — 56.
Кроме того, из 192,3 тысячи крымских детей 5,4 тысячи получают образование на родном крымскотатарском языке (три процента), 371 — на украинском (0,1).
Справка «РГ».
По данным переписи населения Крыма 2014 года на полуострове проживают 2877 греков. Для сравнения, в 1939 году в Крыму было 20,6 тысячи греков, но в 1944 году они, как и крымские татары, армяны, болгары, итальянцы и другие народы подверглись депортации.