Уфимцу запретили летать на собственном вертолете

Напомним, что современный Икар пугал своих соседок полетами на вертолете еще в июле этого года. Бабушки жаловались, что мужчина летает слишком низко над землей и «скоро может врезаться в дом». Отважным пилотом заинтересовались в ФСБ Башкирии. Кроме того, мужчина летал в 30 километрах от аэропорта.