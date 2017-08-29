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15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцу запретили летать на собственном вертолете

У мужчины не было документов, которые разрешают совершать полеты.

Пожилому жителю Уфы запретили летать на вертолете, который он держал на частном участке в поселке Чернолесье.

Напомним, что современный Икар пугал своих соседок полетами на вертолете еще в июле этого года. Бабушки жаловались, что мужчина летает слишком низко над землей и «скоро может врезаться в дом». Отважным пилотом заинтересовались в ФСБ Башкирии. Кроме того, мужчина летал в 30 километрах от аэропорта.

— У мужчины отсутствовало пилотское удостоверение, не было документов на летательный аппарат, сертификата летной годности, страховки и свидетельства о государственной регистрации воздушного судна, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

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