Уфимцу запретили летать на собственном вертолете
У мужчины не было документов, которые разрешают совершать полеты.
У мужчины не было документов, которые разрешают совершать полеты.
Пожилому жителю Уфы запретили летать на вертолете, который он держал на частном участке в поселке Чернолесье.
Напомним, что современный Икар пугал своих соседок полетами на вертолете еще в июле этого года. Бабушки жаловались, что мужчина летает слишком низко над землей и «скоро может врезаться в дом». Отважным пилотом заинтересовались в ФСБ Башкирии. Кроме того, мужчина летал в 30 километрах от аэропорта.
— У мужчины отсутствовало пилотское удостоверение, не было документов на летательный аппарат, сертификата летной годности, страховки и свидетельства о государственной регистрации воздушного судна, — сообщили в