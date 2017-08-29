Среди семей калининградских школьников разыграют автомобиль

Один из авторов проекта — телеведущий и продюсер, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. Идею ему подсказали участники «Балтийского Артека» два года назад, куда бывший КВНщик приезжал в качестве представителя Общественной палаты РФ.

«Захотелось сделать классное действо — открытый чемпионат среди семей. Пробовали сначала на себе, на своих детях. Это будут легкие спортивные конкурсы с различными вопросы из области литературы, географии, истории. Легко не будет, но и скучно тоже», — рассказал автор-разработчик конкурса, участник команды «РУДН» Евгений Донских.

Участвовать в этом проекте согласилось 14 школ. Первый этап пройдет 10 сентября (регистрация будет открыта с 1 сентября на сайте проекта БСИ.рф), второй — в октябре. Планируется, что в играх примет участие около 300 семей. Для них уже придумано более 2 тысяч каверзных, но интересных заданий.