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16:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Среди семей калининградских школьников разыграют автомобиль

10 сентября в Калининграде стартует масштабный проект «Большие семейные игры». Об этом во вторник, 29 августа, на пресс-конференции сообщила врио министра спорта области Наталья Ищенко.

Один из авторов проекта — телеведущий и продюсер, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. Идею ему подсказали участники «Балтийского Артека» два года назад, куда бывший КВНщик приезжал в качестве представителя Общественной палаты РФ.

«Захотелось сделать классное действо — открытый чемпионат среди семей. Пробовали сначала на себе, на своих детях. Это будут легкие спортивные конкурсы с различными вопросы из области литературы, географии, истории. Легко не будет, но и скучно тоже», — рассказал автор-разработчик конкурса, участник команды «РУДН» Евгений Донских.

Участвовать в этом проекте согласилось 14 школ. Первый этап пройдет 10 сентября (регистрация будет открыта с 1 сентября на сайте проекта БСИ.рф), второй — в октябре. Планируется, что в играх примет участие около 300 семей. Для них уже придумано более 2 тысяч каверзных, но интересных заданий.

Отметим, что участники будут бороться не только за титул самой эрудированной семьи, но и за главный приз — автомобиль.

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