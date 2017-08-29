Третий детский Маршакфест стартует в Воронеже 28 октября

Третий детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже в дни осенних школьных каникул, с 28 октября по 6 ноября. О ходе подготовки к форуму худрук международного Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков сообщил губернатору Алексею Гордееву на встрече во вторник, 29 августа.

В программу третьего Маршакфеста войдут 20 спектаклей, которые будут показаны на городских сценических площадках 47 раз. В фестивале поучаствуют театры из России, Казахстана, Норвегии и Латвии. Полную программу форума объявят в начале сентября. Как и в прошлые годы, она будет состоять из разделов «Театр для детей» и «Театр, в котором играют дети», а также будет включать в себя образовательную часть — лекции и мастер-классы с участием профессионалов детского театра. Планируется, что продажа билетов на фестивальные показы откроется в пятницу, 8 сентября.

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