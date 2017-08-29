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16:57 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские врачи: развивающего эффекта от спиннеров нет

Здоровые взрослые и дети не получат от спиннеров ни терапевтического, ни развивающего эффекта утверждают специалисты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Коммуникационное агентство «Manifestum».

Источник: Nur.kz

Своими рекомендациями и профессиональным мнением поделились врач-психиатр и психотерапевт Айнур Жоламанова и врач-невропатолог Игорь Ким.

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«Это просто игрушка, и главные ее противники — учителя, которым за внимание воспитанников приходится соревноваться с модным гаджетом. В свое время тревогу и озабоченность “вредным влиянием” у педагогов и родителей вызывали другие “игрушечные эпидемии” — тамагочи, psp, мобильные телефоны, планшеты», — сообщают врачи.

Врач — психотерапевт Айнур Жоламанова ответила на закономерные вопросы: «есть ли необходимость ограничивать в использовании?» и «как долго можно играть?».

«Исходя из того, что мы, в первую очередь, говорим о спиннере как об игрушке, для детей ограничения с ним все-таки следует выстраивать так, как мы это делаем с любым развлекательным предметом.

Время и частота игры со спиннером должны регламентироваться общей системой дисциплины и воспитания ребенка, и задача родителей и педагогов — научить детей правильно различать время для учебы и время для игры.

Хотя те же волнующиеся сейчас родители в свое время также играли на занятиях в морской бой, получая замечания от своих учителей, — сказала врач.

По мненю специалистов, как и любая модная вещь, спиннер — очередной атрибут, помогающим детям и подросткам в социализации: он нужен, потому что он есть у всех одноклассников и друзей во дворе.

И даже взрослые, приобретающие себе гаджеты со стразами и драгоценными металлами, зачастую становятся невольными участниками психологической игры «свой-чужой».

«Большую опасность представляют собой спиннеры низкого качества: некоторые такие модели распадаются на мелкие детали в процессе вращения, что потенциально травмоопасно.

В дешевых моделях пластик может содержать токсические вредные вещества, а металлические элементы — свинец.

В числе общих рекомендаций для родителей: не следует оставлять дошкольников с игрушкой без присмотра, особенно если в ней есть светящиеся элементы и батарейки — ребенок может проглотить мелкие детали; нужно регулярно проверять спиннеры на предмет дефектов, и в случае их обнаружения нужно отказаться от использования игрушки, — отмечает врач Игорь Ким.

В числе общих рекомендаций для родителей: не следует оставлять дошкольников с игрушкой без присмотра, особенно если в ней есть светящиеся элементы и батарейки — ребенок может проглотить мелкие детали.

Нужно регулярно проверять спиннеры на предмет дефектов и в случае их обнаружения нужно отказаться от использования игрушки.

«С точки же зрения невропатолога, могу отметить, что при слишком частых упражнениях со спиннером можно перенапрячь лучезапястный сустав и в качестве осложнения заработать болевой и компрессионный синдромы», — добавил Игорь Ким.

Не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах. Признаки вредной игрушки — это, как правило, резкий неприятный запах и повышенный шум при его использовании.

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