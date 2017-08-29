В Пермском крае верующие пройдут крестным ходом к месту падения метеорита

«Именно 30 августа 130 лет назад над Прикамьем пролетел метеорит. Осколки небесного тела упали в Оханске и его окрестностях. Мы пройдем к месту, где упал самый крупный осколок. Сейчас там установлен поклонный крест», — сказала Пономарева.

По ее словам, участники акции пройдут от села Таборы Оханского района до места около трех километров. Там будет отслужен молебен о здравии, затем для всех желающих проведут экскурсию.

Собеседница агентства пояснила, что падение метеорита в 19 веке вызвало у людей неоднозначную реакцию. Ученые восприняли это событие с энтузиазмом, стали исследовать осколки, искали материал, из которого создавалась вселенная. А местные жители восприняли падение метеорита как знак свыше. Некоторые отнеслись к этому как к концу света. Появилась традиция каждый год идти к осколкам крестным ходом и молиться о том, чтобы Бог избавил людей от огненного дождя.