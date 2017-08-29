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15:52 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае верующие пройдут крестным ходом к месту падения метеорита

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верующие Пермского края пройдут в среду крестным ходом к месту падения Оханского метеорита, сообщила РИА Новости инициатор крестного хода, краевед Ирина Пономарева.

«Именно 30 августа 130 лет назад над Прикамьем пролетел метеорит. Осколки небесного тела упали в Оханске и его окрестностях. Мы пройдем к месту, где упал самый крупный осколок. Сейчас там установлен поклонный крест», — сказала Пономарева.

По ее словам, участники акции пройдут от села Таборы Оханского района до места около трех километров. Там будет отслужен молебен о здравии, затем для всех желающих проведут экскурсию.

Собеседница агентства пояснила, что падение метеорита в 19 веке вызвало у людей неоднозначную реакцию. Ученые восприняли это событие с энтузиазмом, стали исследовать осколки, искали материал, из которого создавалась вселенная. А местные жители восприняли падение метеорита как знак свыше. Некоторые отнеслись к этому как к концу света. Появилась традиция каждый год идти к осколкам крестным ходом и молиться о том, чтобы Бог избавил людей от огненного дождя.

Каменный метеорит общим весом около трех тысяч килограмм выпал в виде метеоритного дождя возле села Таборы и окрестностей города Оханска 30 августа 1887 года в 12.30. Осколки метеорита изучал лично Дмитрий Менделеев. Сегодня глыбы и осколки небесного тела находятся в разных музеях мира и частных коллекциях. Места падения метеорита отмечены туристическим маршрутом, и их посещают туристы со всего мира.

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