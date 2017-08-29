Неработающие светофоры парализовали движение в центре Воронежа

Причиной транспортного коллапса стали работы на подстанции на улице Кольцовской, которые проводят специалисты «Горэлектросети». Из-за этого в 13:30 без электричества оказались несколько домов по улицам Кольцовская и Ворошилова. В зону отключения попали и светофорные объекты, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в «Горэлектросети».