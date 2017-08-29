Неработающие светофоры парализовали движение в центре Воронежа
Неработающие светофоры спровоцировали большие пробки в районе цирка днём вторника, 29 августа. Автомобили растянулись почти на 2 км по улицам Кольцовская и 20 лет Октября.
Неработающие светофоры спровоцировали большие пробки в районе цирка днём вторника, 29 августа. Автомобили растянулись почти на 2 км по улицам Кольцовская и 20 лет Октября.
Причиной транспортного коллапса стали работы на подстанции на улице Кольцовской, которые проводят специалисты «Горэлектросети».