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17:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

Неработающие светофоры парализовали движение в центре Воронежа

Неработающие светофоры спровоцировали большие пробки в районе цирка днём вторника, 29 августа. Автомобили растянулись почти на 2 км по улицам Кольцовская и 20 лет Октября.

Источник: Вести - Воронеж

Причиной транспортного коллапса стали работы на подстанции на улице Кольцовской, которые проводят специалисты «Горэлектросети». Из-за этого в 13:30 без электричества оказались несколько домов по улицам Кольцовская и Ворошилова. В зону отключения попали и светофорные объекты, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в «Горэлектросети».

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