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16:20 (мск), источник: ТАСС

В центр юрпомощи обратились более 120 пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Юридический центр для пострадавших в результате крупного пожара в центре Ростова-на-Дону в первые дни работы принял 120 жителей города. Власти региона прогнозируют, что помощь по предоставлению правовой информации понадобится порядка 500 гражданам.

«За первые три дня работы, в минувшую пятницу, субботу и воскресенье, [в центр] обратились более 120 человек… Итоги понедельника и вторника мы подведем сегодня, всего мы ожидаем обращения порядка 500 человек. Все, кто обращаются в центр поддержки, получают всю необходимую помощь, по всем направлениям. Эта юридическая помощь снимает абсолютное большинство проблем с документами, которые испытывают пострадавшие от пожара», — рассказал во вторник журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он также отметил, что центр будет работать до тех пор, пока у пострадавших от пожара не останется вопросов юридического характера. «Мы будем работать в центре правовой информации до того момента, пока не будут даны все ответы на все вопросы, которые сегодня задают люди», — добавил глава регионального парламента.

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