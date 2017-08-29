В центр юрпомощи обратились более 120 пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

«За первые три дня работы, в минувшую пятницу, субботу и воскресенье, [в центр] обратились более 120 человек… Итоги понедельника и вторника мы подведем сегодня, всего мы ожидаем обращения порядка 500 человек. Все, кто обращаются в центр поддержки, получают всю необходимую помощь, по всем направлениям. Эта юридическая помощь снимает абсолютное большинство проблем с документами, которые испытывают пострадавшие от пожара», — рассказал во вторник журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он также отметил, что центр будет работать до тех пор, пока у пострадавших от пожара не останется вопросов юридического характера. «Мы будем работать в центре правовой информации до того момента, пока не будут даны все ответы на все вопросы, которые сегодня задают люди», — добавил глава регионального парламента.