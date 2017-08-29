Казанский метрополитен выпустил сувенирные жетоны разных цветов
(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Татьяна Иванова). 30 августа, в День города и День республики, в Казанском метрополитене будет дан старт продаже сувенирных жетонов разных цветов.
(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Татьяна Иванова). 30 августа, в День города и День республики, в Казанском метрополитене будет дан старт продаже сувенирных жетонов разных цветов.
По словам директора по сбору доходов и движению Казанского метрополитена Марины Моревой, сувенирные жетоны сможет купить любой желающий в неограниченном количестве в любой день.
При этом собеседница агентства отметила, что по жетонам нельзя будет проехать в метро — их можно будет приобрести только в качестве подарка.
«Сувенирные жетоны — это прототип проездного жетона, но ярких цветов. Права проезда по нему нет, он просто носится как сувенир и как подарок», — сообщила Морева ИА «Татар-информ».
Стоимость сувенирного жетона не будет отличаться от стоимости проезда. Жители и гости столицы Татарстана смогут купить его за 25 рублей.
Начало продажи разноцветных жетонов приурочено к празднованию Дня республики.