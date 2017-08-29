В Волгоградской области увеличилось число браков

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано на 5,4% больше браков, чем в первом полугодии 2016 года.

Напомним, что в минувшем году в регионе снизилось количество зарегистрированных браков. Было зафиксировано на 2 391 брак меньше по сравнению с 2015 годом. Разводов наоборот в 2016 году было зарегистрировано на 68 больше, чем в 2015 году. В общей сложности в 2016 году развелись 8 579 пар. Отметим также, что в минувшем году на 100% браков в Волгоградской области приходилось около 64% разводов.