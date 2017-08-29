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16:44 (мск), источник: Informburo.kz

Как Алматы дополняет Астану, рассказал Байбек

Аким южной столицы считает, что сильный политический центр и либеральный город только помогают в устойчивом развитии страны.

Источник: Informburo.kz

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, как южная столица дополняет развитие Астаны. Градоначальник провёл параллель с развитыми странами во время торжественного собрания, посвящённого Дню Конституции Республики Казахстан.

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В своём выступлении перед общественностью города, депутатами маслихата и представителями этнокультурных объединений Бауыржан Байбек отметил, что Алматы стал мощным финансовым центром, где бурное развитие получил бизнес.

«За годы независимости экономика мегаполиса выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий — в 130 раз. Этому способствовало и решение главы государства о переносе столицы в Астану 20 лет назад. Как показывает международный опыт, сочетание сильного политического центра и либерального города способствовало устойчивому развитию многих успешных государств. К примеру, Вашингтон и Нью-Йорк, Анкара и Стамбул, Берлин и Мюнхен. Будучи финансовым и экономическим магнитом, Алматы гармонично дополняет политический центр нашей страны — Астану», — сказал Байбек.

Аким города привёл в пример слова Президента: «Алматы был, есть и будет крупнейшим финансово-экономическим, научным и социально-культурным центром государства и никогда не потеряет своего притягательного значения».

Байбек подсчитал, что в масштабах страны Алматы обеспечивает пятую часть экономики РК, треть налоговых и неналоговых поступлений, свыше 40% всех торговых операций, обеспечивая работой порядка 15% занятого населения страны.

«Сегодня бюджет города формируется с учётом целевых показателей программы развития Алматы до 2020 года. Основным принципом является ориентированность на результат. За счёт оптимизации неэффективных и дорогостоящих проектов средства направлены на проекты с наибольшим потенциалом для занятости. В этом году на фоне 25% сокращения инвестиций республиканского бюджета, местный бюджет развития увеличился почти в 1,5 раза до 100 млрд тенге», — сказал аким.

Байбек напомнил всем горожанам, что в этом году акимат начал масштабную работу по преобразованию города, формированию открытой, благоприятной и комфортной городской среды. Всего на благоустройство выделено в 2,3 раза, на дороги — в 1,3 раза, на инженерные сети — в 1,3 раза больше средств, чем годом ранее, подытожил Байбек.

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