Как Алматы дополняет Астану, рассказал Байбек
Аким южной столицы считает, что сильный политический центр и либеральный город только помогают в устойчивом развитии страны.
Аким южной столицы считает, что сильный политический центр и либеральный город только помогают в устойчивом развитии страны.
Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, как южная столица дополняет развитие Астаны. Градоначальник провёл параллель с развитыми странами во время торжественного собрания, посвящённого Дню Конституции Республики Казахстан.
В своём выступлении перед общественностью города, депутатами маслихата и представителями этнокультурных объединений Бауыржан Байбек отметил, что Алматы стал мощным финансовым центром, где бурное развитие получил бизнес.
«За годы независимости экономика мегаполиса выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий — в 130 раз. Этому способствовало и решение главы государства о переносе столицы в Астану 20 лет назад. Как показывает международный опыт, сочетание сильного политического центра и либерального города способствовало устойчивому развитию многих успешных государств. К примеру, Вашингтон и
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Байбек подсчитал, что в масштабах страны Алматы обеспечивает пятую часть экономики РК, треть налоговых и неналоговых поступлений, свыше 40% всех торговых операций, обеспечивая работой порядка 15% занятого населения страны.
«Сегодня бюджет города формируется с учётом целевых показателей программы развития Алматы до 2020 года. Основным принципом является ориентированность на результат. За счёт оптимизации неэффективных и дорогостоящих проектов средства направлены на проекты с наибольшим потенциалом для занятости. В этом году на фоне 25% сокращения инвестиций республиканского бюджета, местный бюджет развития увеличился почти в 1,5 раза до 100 млрд тенге», — сказал аким.
Байбек напомнил всем горожанам, что в этом году акимат начал масштабную работу по преобразованию города, формированию открытой, благоприятной и комфортной городской среды. Всего на благоустройство выделено в 2,3 раза, на дороги — в 1,3 раза, на инженерные сети — в 1,3 раза больше средств, чем годом ранее, подытожил Байбек.