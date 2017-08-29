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16:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Степашин: Патриарх предложил делать в Калининграде дома с русской деревянной архитектурой

Патриарх Кирилл предложил ремонтировать дома в Калининграде в соответствии с традиционной русской архитектурой. Об этом рассказал глава наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ» Сергей Степашин во время визита в регион во вторник, 29 августа.

Источник: Калининград.Ru

Представитель организации похвалил Калининград за удачный опыт реализации программы капитального ремонта. В частности, Степашин отметил обновление фасадов на Ленинском проспекте. По его словам, дома, которые раньше выглядели «по-советски» и «по-хрущёвски», сегодня приобретают красивый европейский облик. Однако немецкий стиль можно было бы сочетать и с русской архитектурой.

— Здесь дома капитально ремонтируются и приобретают европейский облик. Калининград — это европейский город. Понятно, что у города должен быть и свой облик. Я вот сегодня был у владыки, он говорит: «Ну что вы всё под немецкий делаете крыши? Давайте и русские будут». Такие дома — красивые, с нашей традиционной архитектурой, деревянной. Ради бога, одно другому не мешает, — сказал Степашин.

Концепцию обновления домов на Ленинском проспекте разработали представители Московского архитектурного института (МАРХИ). Специалисты предложили сделать хрущёвки в ганзейском стиле, «присущем городам, расположенным на побережье Балтийского моря».

Договоры с подрядчиками по ремонту домов на Ленинском проспекте заключили в конце мая. По контракту строители должны их выполнить в течение 120 дней, до конца сентября. Однако власти рассчитывали, что обновление фасадов завершится к исходу лета. Сейчас часть зданий остаются без кровли. Врио губернатора Антон Алиханов сообщил, что недоволен темпами работ.

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