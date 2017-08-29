В Самаре на Молодогвардейской мужчина выгуливает тигра

29 августа на улице Молодогвардейской недалеко от самарского цирка была замечена необычная и немного пугающая парочка: мужчина и тигр на поводке. Несмотря на свою славу дикого и опасного животного, крупная кошка вела себя довольно спокойно и податливо согласилась перейти перекресток после слов мужчины: «Пошли, Малыш».

Один из очевидцев снял их прогулку на видео и выложил в сеть. В комментариях к записи самарцы предположили, что мужчина, который устроил выгул тигра по улицам города, — это дрессировщик Артур Багдасаров, который приехал вместе со своей сестрой Кариной на гастроли в Самару.