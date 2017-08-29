В Самаре на Молодогвардейской мужчина выгуливает тигра
Предположительно, променад для дикой кошки устроил дрессировщик Артур Багдасаров.
Предположительно, променад для дикой кошки устроил дрессировщик Артур Багдасаров.
29 августа на улице Молодогвардейской недалеко от самарского цирка была замечена необычная и немного пугающая парочка: мужчина и тигр на поводке. Несмотря на свою славу дикого и опасного животного, крупная кошка вела себя довольно спокойно и податливо согласилась перейти перекресток после слов мужчины: «Пошли, Малыш».
Один из очевидцев снял их прогулку на видео и выложил в сеть. В комментариях к записи самарцы предположили, что мужчина, который устроил выгул тигра по улицам города, — это дрессировщик Артур Багдасаров, который приехал вместе со своей сестрой Кариной на гастроли в Самару.