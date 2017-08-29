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16:59 (мск), источник: Nur.kz

Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в регионах Казахстана

Температура поднимется до 43-х градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Nur.kz

Казахстанские синоптики распространили штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана в связи с ожидающейся сильной жарой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу «Казгидромет».

Согласно сообщению синоптиков, днем 30 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара 35 градусов.

30 августа — 1 сентября в Кызылординской области местами сохранится северо-восточный ветер 15−20 м/с, пыльная буря, местами сильная жара до 43 °C.

30 августа на территории Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара до 40 градусов.

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