Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в регионах Казахстана
Температура поднимется до 43-х градусов.
Температура поднимется до 43-х градусов.
Казахстанские синоптики распространили штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана в связи с ожидающейся сильной жарой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу «Казгидромет».
Согласно сообщению синоптиков, днем 30 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара 35 градусов.
30 августа — 1 сентября в Кызылординской области местами сохранится
30 августа на территории Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара до 40 градусов.