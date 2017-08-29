Жители Екатеринбурга споют вместе с «Хором Турецкого» в центре города
Екатеринбург. 29 августа.
Екатеринбург. 29 августа.
«Творческий коллектив устроит для слушателей праздник песни в формате «народное караоке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что зрители смогут исполнить песни о любви к семье и Родине вместе с артистами.
Мероприятие стартует в 20:00. Вход на концерт будет бесплатным.
В 2015 году в рамках 25-летия «Хор Турецкого» начал реализацию проекта «Праздник песни». За 2015 и 2016 годы мероприятие прошло в 25 городах России, а также в пяти городах Казахстана, собрав более миллиона участников.
В Екатеринбурге «Праздник песни» пройдет во второй раз. В 2015 году в рамках Дня города народное караоке состоялось в Историческом сквере. Его участниками стали около 43 тыс. человек.