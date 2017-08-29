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19:59 (мск), источник: Интерфакс

Жители Екатеринбурга споют вместе с «Хором Турецкого» в центре города

Екатеринбург. 29 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Выступление «Хора Турецкого» состоится 30 августа на площади 1905 года в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«Творческий коллектив устроит для слушателей праздник песни в формате «народное караоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут исполнить песни о любви к семье и Родине вместе с артистами.

Мероприятие стартует в 20:00. Вход на концерт будет бесплатным.

В 2015 году в рамках 25-летия «Хор Турецкого» начал реализацию проекта «Праздник песни». За 2015 и 2016 годы мероприятие прошло в 25 городах России, а также в пяти городах Казахстана, собрав более миллиона участников.

В Екатеринбурге «Праздник песни» пройдет во второй раз. В 2015 году в рамках Дня города народное караоке состоялось в Историческом сквере. Его участниками стали около 43 тыс. человек.

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