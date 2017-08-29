Жители Екатеринбурга споют вместе с «Хором Турецкого» в центре города

«Творческий коллектив устроит для слушателей праздник песни в формате «народное караоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут исполнить песни о любви к семье и Родине вместе с артистами.

Мероприятие стартует в 20:00. Вход на концерт будет бесплатным.

В 2015 году в рамках 25-летия «Хор Турецкого» начал реализацию проекта «Праздник песни». За 2015 и 2016 годы мероприятие прошло в 25 городах России, а также в пяти городах Казахстана, собрав более миллиона участников.