Нижний Новгород претендует на включение в состав «Золотого кольца»

«Мы поставили вопрос на оргкомитете, чтобы Нижний Новгород включили в “Золотое кольцо”, потому что 50 лет назад, когда создавался маршрут, это был город Горький, в который никого не пускали, и, соответственно, нас проехали мимо и поехали в Кострому», — сказал Шанцев.