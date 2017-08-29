Нижний Новгород претендует на включение в состав «Золотого кольца»
Власти Нижегородской области будут ходатайствовать о включении Нижнего Новгорода в состав турмаршрута «Золотое кольцо», сообщил журналистам глава региона Валерий Шанцев.
Власти Нижегородской области будут ходатайствовать о включении Нижнего Новгорода в состав турмаршрута «Золотое кольцо», сообщил журналистам глава региона Валерий Шанцев.
«Мы поставили вопрос на оргкомитете, чтобы Нижний Новгород включили в “Золотое кольцо”, потому что 50 лет назад, когда создавался маршрут, это был город Горький, в который никого не пускали, и, соответственно, нас проехали мимо и поехали в Кострому», — сказал Шанцев.
По его словам, 600 памятников, которые внесены в реестр ЮНЕСКО, в том числе Нижегородский Кремль, «будут бриллиантом в этом «Кольце».
В августе было подписано соглашение о создании Союза городов «Золотого кольца», чтобы объединить усилия для обновления и продвижения этого некогда очень популярного туристического маршрута. Подписание прошло в мэрии Ярославля в рамках празднования 50-летия маршрута «Золотое кольцо России», в церемонии приняли участие главы Ярославля, Ростова,