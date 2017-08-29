Алматинка задержана за попытку дать взятку
Женщина пыталась дать взятку в размере 25 тысяч тенге сотруднику департамента госдоходов Алматы.
Женщина пыталась дать взятку в размере 25 тысяч тенге сотруднику департамента госдоходов Алматы.
Сотрудники управления внутренней безопасности департамента госдоходов (ДГД) задержали 23 августа женщину, подозреваемую в даче взятки работнику органов государственных доходов за непривлечение к административной ответственности и покровительство. Об этом сообщил заместитель руководителя ДГД Канат Балтабеков.
Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. ДГД напоминает об уголовной ответственности за дачу взятки.
За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, в 20 раз превышающего сумму взятки, или лишение свободы на срок до 3 лет.