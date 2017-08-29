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17:49 (мск), источник: 365info.kz

Алматинка задержана за попытку дать взятку

Женщина пыталась дать взятку в размере 25 тысяч тенге сотруднику департамента госдоходов Алматы.

Источник: Reuters

Сотрудники управления внутренней безопасности департамента госдоходов (ДГД) задержали 23 августа женщину, подозреваемую в даче взятки работнику органов государственных доходов за непривлечение к административной ответственности и покровительство. Об этом сообщил заместитель руководителя ДГД Канат Балтабеков.

Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. ДГД напоминает об уголовной ответственности за дачу взятки.

За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, в 20 раз превышающего сумму взятки, или лишение свободы на срок до 3 лет.

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