Десятилетний школьник из Актау спас девочку от изнасилования

«Я увидел, как мужчина тащит на стройку девочку. Девочку я узнал, она с моего двора. Она очень громко кричала и плакала, поэтому я решил проследить за ними. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Все происходящее я снимал на камеру своего телефона. Услышав разговор, я понял, что он хочет изнасиловать ее. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Увидев взрослых, он убежал. После я проводил домой девочку. Она была очень сильно напугана. Фото и видео я передал сотрудникам полиции», — рассказал Акжол.