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16:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Десятилетний школьник из Актау спас девочку от изнасилования

Мальчик заснял злоумышленника на видео, что помогло задержать его по «горячим следам».

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Школьник из Актау спас девочку от рук педофила, передает региональное издание «Мой город».

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Случилось это днем 27 августа в одном из микрорайонов Актау. Десятилетний Акжол Сансызбай увидел, как мужчина тащил девочку на стройку. Он снял преступника на видео и позвал взрослых.

«Я увидел, как мужчина тащит на стройку девочку. Девочку я узнал, она с моего двора. Она очень громко кричала и плакала, поэтому я решил проследить за ними. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Все происходящее я снимал на камеру своего телефона. Услышав разговор, я понял, что он хочет изнасиловать ее. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Увидев взрослых, он убежал. После я проводил домой девочку. Она была очень сильно напугана. Фото и видео я передал сотрудникам полиции», — рассказал Акжол.

Отважного школьника наградили в департаменте внутренних дел Мангистауской области.

«Благодаря Акжолу преступника задержали по горячим следам через 15 минут. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В отношении него ведется досудебное расследование по по статье «Развращение малолетних», — рассказали изданию в ДВД Мангистауской области.

Подозреваемый мужчина водворен в СИЗО. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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