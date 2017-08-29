Десятилетний школьник из Актау спас девочку от изнасилования
Мальчик заснял злоумышленника на видео, что помогло задержать его по «горячим следам».
Мальчик заснял злоумышленника на видео, что помогло задержать его по «горячим следам».
АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Школьник из Актау спас девочку от рук педофила, передает региональное издание «Мой город».
Случилось это днем 27 августа в одном из микрорайонов Актау. Десятилетний Акжол Сансызбай увидел, как мужчина тащил девочку на стройку. Он снял преступника на видео и позвал взрослых.
«Я увидел, как мужчина тащит на стройку девочку. Девочку я узнал, она с моего двора. Она очень громко кричала и плакала, поэтому я решил проследить за ними. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Все происходящее я снимал на камеру своего телефона. Услышав разговор, я понял, что он хочет изнасиловать ее. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Увидев взрослых, он убежал. После я проводил домой девочку. Она была очень сильно напугана. Фото и видео я передал сотрудникам полиции», — рассказал Акжол.
Отважного школьника наградили в департаменте внутренних дел Мангистауской области.
«Благодаря Акжолу преступника задержали по горячим следам через 15 минут. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В отношении него ведется досудебное расследование по по статье «Развращение малолетних», — рассказали изданию в ДВД Мангистауской области.
Подозреваемый мужчина водворен в СИЗО. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.